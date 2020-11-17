Обвиненная в "сливе" похабного видео Дзюбы женщина бросила сына младенцем

Недавно громкая история с интимным видео футболиста Артема Дзюбы приняла новые обороты. Стало известно, что утечка информации произошла от Натальи Веретенниковой. Все интернет-сообщество пристыдило блогера, посчитав ее поведение совершенно недопустимым. Как оказалось, это далеко не самый плохой поступок в жизни девушки.

Как сообщает "Пятый канал", у девушки есть 11-и летний сын, от которого она отказалась, когда тот был младенцем. Мать ребенок знать не хочет.

Бывшая свекровь блогера Людмила Молчанова рассказала СМИ, что Наталья начала жить с ее сыном в 16 лет и достаточно быстро родила. Отца маленького Егора призвали в армию, а его родители очень хотели помочь юной матери в воспитании сына.

Сначала Веретенникова усердно училась, чтобы стать достойной матерью, с любовью ухаживала за сыном. Она приняла решение воспитывать сына сама, отдельно от бабушки и дедушки, ей никто ничего не сказал.

С малышом на руках девушка уехала в Хабаровск. Через некоторое время выяснилось, что там он попал в больницу без каких-либо документов и был там два месяца. За это время никто не пришел, внимательная бабушка отыскала и забрала внука.

Сегодня Егор не хочет знать свою маму и утверждает, что она таковой не является для него, видит девушку только в социальных сетях. Для Егора главное – его любящая семья, а "что происходит с Натальей", так он называет биологическую мать, знать он не желает.



По словам школьника, многие сверстники обсуждали новость про видео Артема Дзюбы и его маму. Ребенок хочет сменить фамилию, чтобы не быть причастным к блогеру.