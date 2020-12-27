"Я сидячая": 73-летняя Тарасова пожаловалась на здоровье

Знаменитый тренер уже давно испытывает проблемы со здоровьем. Из-за этого в ее 14-летнем доме в Подмосковье потребовался срочный ремонт. Татьяна Тарасова решила, что подниматься в спальню на второй этаж слишком тяжело и безрассудно в ее положении, поэтому попросила Наташу Барбье и остальной коллектив проекта "На дачу!" сделать перепланировку в ее жилище.
"У меня нога болит и спина. Я сидячая.", – призналась известная фигуристка в беседе с телеведущей. Ситуацию подтвердили и кадры со съемок программы: на них Татьяна Тарасова почти всегда находится в сидячем положении и не делает резких движений.
Команда "Первого канала" переоборудовала летнюю веранду тренера на нижнем этаже дома в уютную спальню. Ранее помещение не использовалось, его занимали старые тренажеры и разнообразные предметы, которые Татьяна Тарасова отложила до лучших времен. Кроме того, на веранде было прохладно, поэтому эксперты решили снести пристрой и заново возвести стены.
Знаменитость была восхищена полученным результатом. Она пригласила невестку и внуков для того, чтобы они тоже оценили старания коллектива проекта "На дачу". Родственники женщины остались в восторге от перемен в доме и уютного дизайна помещения. Татьяна Тарасова выразила удовольствие тем, что на Новый год 2021 будет впервые спать на первом этаже в новой комнате.
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