"Он еще не тренер": Тарасова высказалась о строительстве коттеджей Плющенко для юных воспитанниц

Татьяна Тарасова отметила, что если у спортсменок будет своя база, то это отлично. Ведь спортсменкам не нужно будет ездить домой, тратя время и силы на дорогу.
В то же время наставница заявила, что пока сложно судить, каким тренером будет Евгений Плющенко. Как она выразилась, "он еще не тренер".
Напомним, ранее некоторые журналисты писали, что двукратный олимпийский чемпион поскупился и построил для звезд отечественного фигурного катания "тесные терема". Позже выяснилось, что юные фигуристки будут жить в шикарных условиях в достаточно просторных домиках.
Как писали "Дни.ру", в эфире шоу "Вечерний Ургант" Евгений Плющенко признался, что на протяжении долгих лет мечтал о месте, где спортсмены могли бы и проводить время с пользой, и отдыхать от занятий. Супруг продюсера Яны Рудковской вспомнил, что в детстве много времени тратил на поездки в метро, катаясь сначала на утренние тренировки, потом – в школу, и после – снова на каток.
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