"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне

Алексей Ягудин не смог промолчать после склоки Татьяны Тарасовой и Яны Рудковской.

В России уже много лет мир большого спорта бок-о-бок живет с шоу-бизнесом, и порой одно от другого невозможно отличить. На этот раз совершенно неспортивное поведение показала продюсер Яна Рудковская, которая готова на все ради чести и достоинства собственного сына Саши. Мальчик с самого раннего детства занимается фигурным катанием и уже достиг больших высот, стал зарабатывать немалые деньги. Однако в семье мальчика не только папа-фигурист, но еще и мама-продюсер, поэтому от грязи и сплетен из мира звезд ему никуда не деться.

На днях в звездной среде назрел грандиозный скандал, который набирает обороты. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская поругались из-за того, что тренер высказалась о тренерских амбициях Плющенко, влиянии Рудковской и потенциале их сына Александра.

В спор вмешался олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин. Он поддержал Татьяну Тарасову в конфликте с Яной Рудковской, пишет RT.



"Абсолютно с вами согласен! Мудрость Бернарда Шоу гласит о правиле трех "не": "Не жалуйся, не оправдывайся, не объясняй", — написал Ягудин в "Инстаграм".

Напомним, в минувшие выходные Татьяна Тарасова стала гостьей скандальной передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. В эфире тренер жестко прошлась по семье Яны Рудковской. Она заявила, что Евгений Плющенко ее начинающий коллега, а сын пары Александр якобы вообще не блещет особыми талантами. В ответ на это Яна Рудковская дала большое интервью и высказала все, что думает.