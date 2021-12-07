Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина

Напарник Дарьи Павлюченко уверен, что фигуристке тяжело с Даней Милохиным. Спортсмен объяснил, что им необходимо показывать парное катание, а Евгения Медведева – одиночница.
По словам Ходыкина, со звездой льда выступает мальчик, который особо не умеет кататься. Он напомнил, что блогер раньше не стоял на коньках. К тому же, артист и фигуристка делают парные поддержки, что является двойной работой. По словам спортсмена, это дорогого стоит.
Напомним, ранее заслеженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила прокат пары в свежем выпуске телепроекта. Она пришла в восторг, заявив, что Евгения Медведева и Даня Милохин довели ее практически до невменяемого состояния.
Как писали "Дни.ру", фигуристку и блогера подозревают в романе. Молодые люди прилюдно обнимаются и дарят друг другу поцелуи. Однако и Медведева, и Милохин отрицают любовные отношения. Они уверяют, что между ними просто нежная дружба.
При этом спортсменка и тиктокер сами часто дают повод для пересудов. Так, ранее Даня приходил к Евгении на день рождения, где она призналась музыканту в чувствах.