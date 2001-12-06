Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

Биография Дани Милохина

Будущая звезда "Тик-тока" родилась в Оренбурге в 2001 году. Детство у парня было непростым: его мать развелась с отцом, который страдал от алкоголизма. В три года мальчик попал в детский дом вместе со старшим братом Ильей.

Когда Дане Милохину было 13 лет, его забрала приемная семья. После школы юноша поступил в местное училище, однако так его и не закончил. В 16 лет пристрастился к наркотикам, жил в общежитии или на улице.

Все изменилось, когда в 2019 году Даня Милохин завел аккаунт в новой социальной сети "Тик-ток" и начал публиковать видео. Его ролики быстро набирали миллионные просмотры, и парень очень скоро стал популярен далеко за пределами соцсети. В марте 2020 года основал тикток-команду (так называемый "тикток-хаус") Dream Team House.

В 2020-м Даня Милохин запел. В июне он представил песню "Хавчик" совместно с Тимати и Джиганом. В конце года он выпустил уже сольную трек – "Я подонок".

Личная жизнь

О личной жизни Дани Милохина известно немного. Парень то и дело провоцирует общественность на разговоры о своей сексуальной ориентации. Юноша публиковал неоднозначные ролики с Никитой Никулиным (Mimimizhka), но позднее ребята признались, что просто дурачились.

В 2020-м Даня Милохин встречался с Юлей Гаврилиной, но в начале 2021 года он заявил, что пара рассталась. О новой избраннице блогера пока ничего неизвестно.

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