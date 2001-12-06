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Даня Вячеславович Милохин

тиктокер, рэп-исполнитель, блогер
Даня Вячеславович Милохин
  • Дата рождения: 6 декабря 2001
  • Место рождения: Оренбург
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 172
  • Вес: 67

Биография Дани Милохина

Будущая звезда "Тик-тока" родилась в Оренбурге в 2001 году. Детство у парня было непростым: его мать развелась с отцом, который страдал от алкоголизма. В три года мальчик попал в детский дом вместе со старшим братом Ильей.

Когда Дане Милохину было 13 лет, его забрала приемная семья. После школы юноша поступил в местное училище, однако так его и не закончил. В 16 лет пристрастился к наркотикам, жил в общежитии или на улице.

Все изменилось, когда в 2019 году Даня Милохин завел аккаунт в новой социальной сети "Тик-ток" и начал публиковать видео. Его ролики быстро набирали миллионные просмотры, и парень очень скоро стал популярен далеко за пределами соцсети. В марте 2020 года основал тикток-команду (так называемый "тикток-хаус") Dream Team House.

В 2020-м Даня Милохин запел. В июне он представил песню "Хавчик" совместно с Тимати и Джиганом. В конце года он выпустил уже сольную трек – "Я подонок".

Личная жизнь

О личной жизни Дани Милохина известно немного. Парень то и дело провоцирует общественность на разговоры о своей сексуальной ориентации. Юноша публиковал неоднозначные ролики с Никитой Никулиным (Mimimizhka), но позднее ребята признались, что просто дурачились.

В 2020-м Даня Милохин встречался с Юлей Гаврилиной, но в начале 2021 года он заявил, что пара рассталась. О новой избраннице блогера пока ничего неизвестно.

Интересные факты

  • Директором детского дома, куда попал мальчик, была приемная мать Юрия Шатунова – Валентина Тазекенова.
  • В 2021 году стал одним из спикеров Петербургского международного экономического форума, а также его молодёжным лицом
  • В 2020 году российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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