Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Четверг
5 августа
Лента новостей
14:57
Жорин поведал детали судебного процесса между Бородиной и Омаровым
14:45
Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума
14:39
Манукян устроил свидание с участницей "Дома-2": Вторая Бузова
14:31
"Петь не дают нигде": униженный Лоза пожаловался на жизнь
14:22
Российский вольный борец Угуев принес сборной 16-е золото Олимпиады
14:14
Дэниел Рэдклифф о перезапуске "Гарри Поттера": Сыграю Сириуса Блэка
14:14
Повязанная цепями голая Брежнева возбудила россиян
14:06
В России за сутки ковид выявили у 23 120 человек
14:05
В Москве задержан выбросивший сына с пятого этажа мужчина
14:00
"Очень обидно": обнажившая грудь модель неловко оправдалась за отдых на яхте с мужем принцессы Евгении
13:37
Бородина рассказала о воссоединении с Омаровым
13:36
"Травма на всю жизнь": Мать-одиночка Шарлиз Терон бросилась с детьми с высоты
13:35
Мастурбация оказалась способной снизить риск заражения коронавирусом
13:27
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
13:26
Падение выброшенного из окна отцом ребенка в Москве попало на видео
13:22
В России хотят создать новые туристические зоны
13:13
В Госдуме предложили выдавать бедным гражданам сертификаты на еду и лекарства
13:07
Измордованного актера из сериала "Склифосовский" доставили в больницу
12:32
"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей
12:31
СМИ: Полеты из России в Египет возобновят до конца августа
12:29
Алсу обнародовала интимные фото: Ух ты!
12:23
52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла сохраняющую стройность чудодейственную систему
12:07
Михалков серьезно обидел Удовиченко
11:48
"Лет на 30 моложе": Светличная преобразилась из-за бурного романа
11:38
Мария Голубкина тремя словами отреагировала на новость о своем настоящем отце
11:20
Анита Цой о последствиях серьезной болезни: Ощущаю уже больше года
11:09
"Папик все устроит": Ивлееву вывели на чистую воду после слухов о разводе
10:51
"Кашель с прожилками крови": жена и трехлетняя дочь госпитализированы вслед за Владимиром Стекловым
09:50
Бородина откровенно о состоянии дочери: Тяжело
09:36
Солнцев обескуражен поступком Борисовой: Начала опять торчать?!
09:02
В Раде назвали реальную угрозу Украине: Зе-команда живет в параллельной реальности
09:00
Вассерман: Зеленского могут осудить в Европейском суде по правам человека по иску нардепа Украины
08:58
"Проклятая пьянка унесла много жизней": Кравец о причинах ухода Славы
08:57
Голубкина взорвалась после слухов о связи с Баталовым: Глупо, даже стыдно
06:25
Внезапно разрыдавшуюся Бузову вывели на чистую воду: Долго нет партнера
04:06
"Чтоб казаться молодой": кардинальным переменам в жизни Пугачевой нашли объяснение
02:15
В последний вагон: будет ли счастливым новый брак Марины Федункив?
01:15
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 5 августа
00:19
К чему снятся родственники
21:51
Синхронистки Колесниченко и Ромашина взяли золото Олимпиады в Токио
21:44
"Зубки режутся": младший сын вгрызся в сумку Рудковской
21:40
"Внебрачный сын" Леонида Утесова наложил на себя руки
21:30
Мужчина из подмосковного Пушкино год насиловал ребенка сожительницы
21:25
"Просит принести ей мороженое": представитель раскрыла капризы тяжелобольной певицы МакSим
21:11
В подмосковных Мытищах маршрутка сбила мотоциклиста
21:02
Скончался режиссер сериала "Каменская" Александр Аравин
20:51
Подходит размер: Пугачева похвасталась аппаратом Галкина
20:49
Участница Олимпиады в Токио высказалась о трансгендерах: Станет модно превращать себя в собак
20:31
Изворотливую Волочкову обвинили во лжи: Не лыком шита
20:16
Неузнаваемый Панайотов рассказал о своем горе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Редкостное хамло": сын Карцева раскритиковал семью Боярского
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
"Космические суммы": Макееву ждет расплата за халатность мужа
Постоянно брала деньги в долг: кем была Брухунова до свадьбы с Петросяном
"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"
Фриске постаралась: Старший сын Шепелева обладает редким даром
Даня Вячеславович Милохин

Даня Вячеславович Милохин тиктокер, рэп-исполнитель, блогер

  • Дата рождения: 6 декабря 2001
  • Место рождения: Оренбург
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 172
  • Вес: 67

Биография Дани Милохина

Будущая звезда "Тик-тока" родилась в Оренбурге в 2001 году. Детство у парня было непростым: его мать развелась с отцом, который страдал от алкоголизма. В три года мальчик попал в детский дом вместе со старшим братом Ильей.

Когда Дане Милохину было 13 лет, его забрала приемная семья. После школы юноша поступил в местное училище, однако так его и не закончил. В 16 лет пристрастился к наркотикам, жил в общежитии или на улице.

Все изменилось, когда в 2019 году Даня Милохин завел аккаунт в новой социальной сети "Тик-ток" и начал публиковать видео. Его ролики быстро набирали миллионные просмотры, и парень очень скоро стал популярен далеко за пределами соцсети. В марте 2020 года основал тикток-команду (так называемый "тикток-хаус") Dream Team House.

В 2020-м Даня Милохин запел. В июне он представил песню "Хавчик" совместно с Тимати и Джиганом. В конце года он выпустил уже сольную трек – "Я подонок".

Личная жизнь

О личной жизни Дани Милохина известно немного. Парень то и дело провоцирует общественность на разговоры о своей сексуальной ориентации. Юноша публиковал неоднозначные ролики с Никитой Никулиным (Mimimizhka), но позднее ребята признались, что просто дурачились.

В 2020-м Даня Милохин встречался с Юлей Гаврилиной, но в начале 2021 года он заявил, что пара рассталась. О новой избраннице блогера пока ничего неизвестно.

Интересные факты

  • Директором детского дома, куда попал мальчик, была приемная мать Юрия Шатунова – Валентина Тазекенова.
  • В 2021 году стал одним из спикеров Петербургского международного экономического форума, а также его молодёжным лицом
  • В 2020 году российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.
поделиться

Появилась информация о влиятельном покровителе Милохина

Блогер сделал смелое заявление

"Мама, я не гей, а рок-звезда": раздетого Милохина засняли с молодым жеребцом

Горячие кадры

Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина

Артист мог разбить пару

"Не далеко до глубокой депрессии": Даню Милохина срочно отправляют к психологу

У музыканта нашли ряд комплексов

"Не могу ему простить детских обид и травм": пронзительные откровения брата Дани Милохина

Как складываются отношения братьев

"Не хочется рушить его карьеру!": Цой проболталась о контактах смазливого Милохина с серьезными людьми

Как тиктокер всюду пролазит

загрузить ещё

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+