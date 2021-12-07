Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния

Двукратная чемпионка мира и Даня Милохин сделали прокат под композицию Dark Times. Евгения Медведева выбрала для номера короткое черное платье, а блогер — черные брюки и белую рубашку.
Звездная пара показала сексуальный прокат о фантазиях. Татьяна Тарасова не смогла скрыть своих эмоций и высоко оценила номер прославленной фигуристки и музыканта. Она заявила, что это "прелесть". "Я практически в невменяемом состоянии", — отметила тренер.
Отметим, что многие зрители подозревают, что у спортсменки и тиктокера не только дружеские и профессиональные отношения. Поклонники считают, что между ними явно пробежала искра. Ведь Евгения Медведева и Даня Милохин обнимаются на публике. Сами молодые люди признавались, что им вместе очень комфортно.
Вместе с тем, и Евгения Медведева, и Даня Милохин не раз говорили, что для них шоу просто работа, а они друг для друга друзья. Ранее фигуристка рассказала, как однажды возлюбленный разбил ей сердце.
Напомним, что эпатажный артист часто видится со своей партнершей вне шоу "Ледниковый период". Блогер приходил к фигуристке на день рождения, где она призналась ему в чувствах.