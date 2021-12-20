Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Сама 38-летняя Алина Кабаева в соревнованиях, конечно, уже не участвовала, уступив место более молодым гимнасткам. Однако олимпийская чемпионка неизменно присутствовала на турнире и восхищала всех присутствующих своей красотой, женственностью и элегантностью. Впрочем, в этом плане мнения несколько разделились, ведь стилисты все-таки уличили Алину Кабаеву в нарушении правил сочетаемости цветов.
Дело в том, что знаменитость появилась на мероприятии в модном приталенном жакете цвета фуксия и брюках цвета шампань – вещах, которые имеют противоположные подтоны. В результате некоторым экспертам показалось, что образ получился не совсем целостным.
Стилист Елизавета Лелюк в комментарии изданию BLITZ+ отметила, что существует базовое правило, согласно которому основной массе людей нельзя сочетать оттенки с теплым и холодным подтонами.
"Алина это правило, к сожалению, нарушила," – сделала неутешительный вывод Лелюк.
Впрочем, простые люди, не так хорошо разбирающиеся в стилистике, могли и не заметить столь серьезного просчета Кабаевой на собственном турнире. К тому же, гимнастка вскоре сменила образ. На закрытой вечеринке в честь спортивного мероприятия Кабаева уже блеснула в золотом платье в пол и буквально поразила народ своим эффектным внешним видом.