Преобразившаяся Кабаева сделала важное заявление

Благотворительный фонд Алины Кабаевой стал организатором уникального турнира по художественной гимнастике.

16 декабря в Москве состоялась церемония открытия турнира "Небесная грация". Ослепительная Алина Кабаева, облаченная в белоснежный костюм, выступила на мероприятии с важным заявлением. Чемпионка объяснила, что эти соревнования сильно отличаются от многих других, поэтому одержать победу участницам будет гораздо труднее.

Дело в том, что организаторы турнира во многом отошли от тех правил, которые сейчас действуют на всех официальных соревнованиях. В этом состязании будет оцениваться не просто доступный многим спортсменкам набор стандартов, а наличие и количество сложных элементов, техника исполнения и даже артистизм гимнасток.

Как сообщила "ЭГ", целью этого экспериментального турнира, по словам Кабаевой, является демонстрация сильных сторон художественной гимнастики, над которыми которыми в последнее время нависла серьезная угроза. В состязании примут участие гимнастки из 11 национальных сборных, принимавших участие в Олимпиаде в Токио.

Напомним, что впервые Алина Кабаева рассказала о "Небесной грации" в шоу "Вечерний Ургант, в котором она появилась вместе с другими титулованными гимнастками несколько дней назад. Тогда зрители отметили, что чемпионка сильно преобразилась: похудела, расцвела и словно помолодела. Похорошевшая Алина Кабаева буквально потрясла народ.