"Царица" Кабаева поразила народ внешним видом

Алина Кабаева весьма редко появляется на публике, но на открытии турнира "Небесная грация" гимнастка не могла не появиться, тем более что к организации этого соревнования она имеет прямое отношение. В Сети уже появилось множество снимков с мероприятия.
Поклонники обратили внимание на наряды, в которых предстала Кабаева в тот день. Народ особенно оценил золотистое платье спортсменки. Этот образ она дополнила небольшими серьгами и простой укладкой в стиле ретро. По мнению фанатов, Алина выглядела словно монархиня. Многие были приятно удивлены тем, что Кабаева начала выходить из тени.
"Действительно, красивая", "Царица", "Пылающая здоровьем женщина", "Завидую ее вкусу", – прокомментировали интернет-пользовали новые фотографии гимнастки, появившиеся в "Инстаграм".
Снимками с Кабаевой поделилась в соцсети чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, которая, как и многие, посетила турнир "Небесная грация". Она поблагодарила гимнастку за приглашение.
Ранее "Дни.ру" писали о конфликте между Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой, который разгорелся на почве главного скандала Олимпиады в Токио. После этой ссоры появились слухи об увольнении супруги Павла Воли с телеканала ТНТ.