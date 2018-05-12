Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

12 мая олимпийской чемпионке Алине Кабаевой исполнилось 35 лет. С годами гимнастка лишь преобразилась и похорошела. Dni.Ru в честь юбилея собрали самые обворожительные фотографии спортсменки.
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