Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех

Даня Милохин в образе Человека-паука страстно поцеловал Евгению Медведеву, которая перевоплотилась по сценарию в его девушку.

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин не перестают удивлять зрителей восьмого сезона шоу "Ледниковый период" на Первом канале.

Пара настолько гармонично смотрится вместе, что поклонники всерьез подозревают их в романе. Однако Медведева и Милохин не раз говорили, что для них шоу просто работа, а они друг для друга друзья. В очередном выпуске слухи о любовной интрижке пары разгорелись с новой силой.

Медведева и Милохин выступили в образах героев Вселенной Marvel. Он был Человеком-пауком, а она его возлюбленной Мери Джей. Пара каталась под песню Дани Миохина "Башня", клип на которую он обещал показать уже в пятницу. В конце выступления пара показала фирменный поцелуй, как в фильме. Зрители были в восторге от увиденного.

Впрочем, многие считают, что Милохин и Медведева стали уж очень часто целоваться. Это повторяется из выпуска в выпуск. Что ж, спрос рождает предложение. Раз пару подозревают в романе, они, пожалуй, не прочь поиграть в эту игру.

Стоит отметить, что Даня Милохин часто видится со своей партнершей Евгенией Медведевой вне шоу "Ледниковый период". Блогер приходил к фигуристке на день рождения, где она призналась ему в чувствах.