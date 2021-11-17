Забывчивого Милохина засняли в объятиях Медведевой: Уже замутили

Агата Муцениеце уже долгое время выпускает свои влоги под названием "Прилучные будни". Сегодня она задумалась о том, что название стоит поменять, так как фамилия бывшего мужа не совсем выигрышно смотрится на ее канале.

Однако сама суть остается прежней: знаменитость показывает детали и рассказывает о том, что у нее происходит. Сейчас почти все время актрисы занимает именно подготовка к новым выпускам проекта "Ледниковый период", а потому на видео можно увидеть не только ее и партнера. На этот раз в кадр попала пара Дани Милохина и Евгении Медведевой.

В Сети вовсю ходят слухи о том, что между фигуристкой и блогером вспыхнула искра. При этом сама спортсменка не скрывает того, что изначально не хотела кататься в паре с ним. Теперь у молодых людей прекрасные отношения. Они также делают большие успехи на проекте.

Даня Милохин каждый раз отвечает журналистам одно и то же. Он говорит, что они с Евгенией Медведевой крайне близки, она нравится ему, но пока об отношениях речи не идет, так как он хочет побыть один. При это на кадрах, показанных Агатой Муцениеце, блогер активно обнимает партнершу во время репетиции. Как только он видит, что актриса начала его снимать, весь порыв нежности вдруг заканчивается.

"Уже замутили?" – кричит Дане Агата. Блогер очевидно очень смутился и ответил нечто невнятное. Знаменитость же посмеялась, что все расскажет зрителям. Что происходит между спортсменкой и тиктокером на самом деле – пока не совсем понятно.

