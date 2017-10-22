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Окт. 22, 2017
просмотры: 123

Медведева показала страсть на льду

567

Спортсменки со всего мира показали произвольную программу в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Зрители отметили, что российская фигуристка Евгения Медведева показала на льду настоящую страсть.

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