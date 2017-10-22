Медведева показала страсть на льду

Спортсменки со всего мира показали произвольную программу в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Зрители отметили, что российская фигуристка Евгения Медведева показала на льду настоящую страсть.
Пара счастлива в браке уже около пяти лет
Девушка превратилась в настоящую красавицу
Украинская модель намерена занять пост главы государства
Девушка появится на обложке журнала
Фигуристка продемонстрировала новый образ
Певец презентовал новое питейное заведение
Светская львица прославилась своим экспрессивным поведением
В Москве в последний путь ушел известный актер
Отечественные артистки произвели фурор во Франции
Лиза Полыганова завоевала титул "Мисс фитнес-бикини"
Желание 37-летней супруги возмутило артиста
Певец дал откровенное интервью
Неожиданное заявление прозвучало в эфире передачи "Сегодня вечером"
Фигуристка сама написала, что на этот поступок ее вдохновил бывший возлюбленный