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Спорт
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке

"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке

Российская фигуристка подняла шумиху из-за фотографий. Алина Загитова излила гнев.
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила футбольный поединок между "Ак Барсом" и "Металлургом". Знаменитость отказалась давать журналистам интервью и позировать перед камерой, будучи явно не в духе. Корреспонденты не стали настаивать, ведь они прибыли на трибуны во многом ради матча, чтобы сделать запоминающиеся кадры спортивного события.

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 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Волею судьбы Алина Загитова сидела слишком близко к представителям прессы — всего на три ряда ниже. Из-за этого голова спортсменки все-таки попала объективы камер, когда снимали происходящее на поле. Избежать этого, по словам очевидцев, было просто невозможно.

Когда финальный свисток прозвучал, Алина Загитова поспешила устроить сотрудникам СМИ разбор полетов. Из-за нежелательных снимков фигуристка учинила нешуточный скандал. Журналист издания "Спорт-Экспресс" Рустам Имманов отметил, что чемпионка разговаривала на повышенных тонах и проявляла агрессию. "Я вас засужу, у меня такие связи!" — процитировал звезду мужчина.

Алина Загитова потребовала удалить все кадры, задавала вопросы о целях съемки, а также уточняла личности тех, кто запечатлел ее. Рустама Имманов и его коллеги совсем не ожидали, что спортсменка будет настолько враждебно к ним относиться, ведь она даже не пыталась урегулировать проблему мирным путем.

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Алина Загитова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 октября 2021, 18:10 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

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