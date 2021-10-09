"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила футбольный поединок между "Ак Барсом" и "Металлургом". Знаменитость отказалась давать журналистам интервью и позировать перед камерой, будучи явно не в духе. Корреспонденты не стали настаивать, ведь они прибыли на трибуны во многом ради матча, чтобы сделать запоминающиеся кадры спортивного события.
Волею судьбы Алина Загитова сидела слишком близко к представителям прессы — всего на три ряда ниже. Из-за этого голова спортсменки все-таки попала объективы камер, когда снимали происходящее на поле. Избежать этого, по словам очевидцев, было просто невозможно.
Когда финальный свисток прозвучал, Алина Загитова поспешила устроить сотрудникам СМИ разбор полетов. Из-за нежелательных снимков фигуристка учинила нешуточный скандал. Журналист издания "Спорт-Экспресс" Рустам Имманов отметил, что чемпионка разговаривала на повышенных тонах и проявляла агрессию. "Я вас засужу, у меня такие связи!" — процитировал звезду мужчина.
Алина Загитова потребовала удалить все кадры, задавала вопросы о целях съемки, а также уточняла личности тех, кто запечатлел ее. Рустама Имманов и его коллеги совсем не ожидали, что спортсменка будет настолько враждебно к ним относиться, ведь она даже не пыталась урегулировать проблему мирным путем.
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