Народ бросился спасать побитую Загитову: Такого не заслуживает!

Алина Загитова активно ведет свой профиль в "Инстаграме". Однако, оказалось, что с некоторыми трендами она пока не совсем знакома.

Недавно фигуристка опубликовала серию снимков в шубе. Пользователи подсчитали, что стоимость такого изделия из натурального меха составляет около 700 тысяч рублей. Знаменитость также облачилась в яркие кеды и короткое платье. Она отметила, что теперь наступила осень, а потому пора одеваться теплее.

Напомним, сейчас во всем мире идет борьба против натурального меха и кожи. Сторонники направления активно критикуют публичных людей, которые якобы наносят вред окружающей среде и пропагандируют не совсем правильный образ жизни. Алина Загитова попала под горячую руку.

Подписчики тут же указали, что есть невероятное количество модных и красивых эко-шуб, которые, ко всему прочему, сейчас намного актуальнее. Они подчеркнули, что фигуристка должна показать положительный пример своим поклонникам. Сама Алина никак не отреагировала на нападки публики, но, внезапно для многих, за нее заступились японские пользователи.

Как сообщает телеканал "360", читатели издания The Digest просто бросились спасать Алину Загитову. Они отметили, что олимпийская чемпионка "такого не заслуживает", а также подчеркнули, что она является слишком выдающейся личностью, чтобы выслушивать оскорбления из-за шубы. Многие также указали, что в России очень холодно, а искусственный мех якобы хуже сохраняет тепло.

