Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Среда
15 сентября
Лента новостей
11:40
Народ бросился спасать побитую Загитову: Такого не заслуживает!
11:29
Куликова прямо заявила о своем недовольстве: Бесконечные драмы и разводы
11:25
Вскрылись причины разборок принца Гарри и Меган Маркл с Елизаветой II
11:04
В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего бизнесмена
10:54
Лукашенко раскритиковал российских звезд за трусливость
10:50
В деле напавшего на полицейского актера сериала "След" поставлена точка
10:40
Собчак о МакSим после комы: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива
10:34
Бритни Спирс таинственно исчезла после новости о помолвке
09:58
Удовлетворенного Киркорова сняли в обнимку со знойным грузином
09:57
Экс-глава МИД Украины Климкин заявил о военной угрозе со стороны Белоруссии
09:45
Россиян предупредили об уловках мошенников в "Телеграме"
09:41
Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала
09:18
"Мы в недоумении": на могиле Рязанова происходят мистические вещи
08:56
На Украине предложили изолировать Россию от Донбасса с помощью НАТО
08:45
Тяжелобольной сын Орбакайте решился на неожиданный шаг: Неужели?
08:40
"С болью смотрю на себя!": Желязняк о доле безработного мужа, ипотеке и огорчившем поступке сына
08:38
Импорт тунца в Россию сократился почти на треть
08:38
"Еле ходит": стало известно о состоянии Пугачевой
08:03
"Дележки имущества не было": бывшая солистка "Стрелок" Беретта сообщила о разводе
07:56
"Это неприлично!": почему Ирина Лачина скрывала родство со Светланой Тома
06:01
День священномученика Маманта: что нельзя делать 15 сентября
04:11
Второй Сталин: Молодящийся Петросян отрастил пышные усы
02:15
К чему снится ежик
23:59
Странный наряд и волосатые подмышки: дочь Мадонны вызвала оторопь
21:50
Политолог Карбалевич объяснил долгие переговоры Путина и Лукашенко: обсуждали проект Конституции Белоруссии
21:39
Все измазано кровью: Вскрылись детали жуткой смерти известного шамана
19:46
В России разработали уникальное лекарство от болезни Альцгеймера
19:30
"Вылечить нельзя": Страдающий от опухолей сын Орбакайте рискует лишиться органа
19:21
Врачи назвали признак приближающихся проблем с сердцем
19:02
Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19
18:46
С Жириновского сползли штаны прямо перед камерами
18:46
Путин заявил о близости с зараженными COVID-19 коллегами
18:18
Россиянам рассказали о возможности тратить маткапитал на общежитие и ЖКХ
18:03
Измученная Глафира Тарханова сообщила о бессонной ночи
17:41
Диетолог назвала полезные и безопасные для фигуры "осенние" продукты
17:26
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мощных ливнях
17:20
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
17:15
В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус
17:07
Раскрыт секрет невероятной популярности Бурака Озчивита из сериала "Черная любовь"
16:45
Поработавшая ртом Боня открыла бизнес со ставкой на интим
16:30
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии
16:16
"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой
15:56
Живет на полную катушку: безрассудные развлечения Пеговой на курорте попали на видео
15:54
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
15:36
"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
15:35
Крики и толпа людей: супруг Макеевой обнародовал неожиданные кадры
15:00
Мельникова рассказала об экс-муже Смольянинове: Следит
14:48
Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский
14:44
Бывший муж Бритни Спирс резко отреагировал на помолвку
14:30
Заявивший о разводе Тарзан уехал из России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
Выступление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского
"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту
Испытал мощнейший шок: эксперт Класковский о психологической травме у Лукашенко
Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Народ бросился спасать побитую Загитову: Такого не заслуживает!

Народ бросился спасать побитую Загитову: Такого не заслуживает!

Алина Загитова активно ведет свой профиль в "Инстаграме". Однако, оказалось, что с некоторыми трендами она пока не совсем знакома.
прочитано 188 раз

Недавно фигуристка опубликовала серию снимков в шубе. Пользователи подсчитали, что стоимость такого изделия из натурального меха составляет около 700 тысяч рублей. Знаменитость также облачилась в яркие кеды и короткое платье. Она отметила, что теперь наступила осень, а потому пора одеваться теплее.

ПО ТЕМЕ

Испуганная Загитова откровенно о работе с Бузовой: Я вся тряслась

"Сочная!": сексуальная Загитова возбудила россиян

 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Напомним, сейчас во всем мире идет борьба против натурального меха и кожи. Сторонники направления активно критикуют публичных людей, которые якобы наносят вред окружающей среде и пропагандируют не совсем правильный образ жизни. Алина Загитова попала под горячую руку.

Подписчики тут же указали, что есть невероятное количество модных и красивых эко-шуб, которые, ко всему прочему, сейчас намного актуальнее. Они подчеркнули, что фигуристка должна показать положительный пример своим поклонникам. Сама Алина никак не отреагировала на нападки публики, но, внезапно для многих, за нее заступились японские пользователи.

Как сообщает телеканал "360", читатели издания The Digest просто бросились спасать Алину Загитову. Они отметили, что олимпийская чемпионка "такого не заслуживает", а также подчеркнули, что она является слишком выдающейся личностью, чтобы выслушивать оскорбления из-за шубы. Многие также указали, что в России очень холодно, а искусственный мех якобы хуже сохраняет тепло.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 11:40 Источник: The Digest ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах

Музыкант истощал
Шоу-бизнес

Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский

Ведущая с треском провалилась
Шоу-бизнес

Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание

Необходимы лекарства
Шоу-бизнес

Перед смертью близкий друг разоблачил Пугачеву

Поступки певицы могут повергнуть в шок

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего бизнесмена
В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек
В Красноярске вспыхнуло здание автосервиса
В Хабаровске нашли обезглавленный труп
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+