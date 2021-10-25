Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги

Фигуристка стала больше времени проводить на льду. В результате она сбила до крови ноги. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта звезда опубликовала снимок, на котором она показывает окровавленные пальцы ног.
Ранее Алина Загитова влипла в скандал, не совладав с эмоциями. Она закатила истерику на публике, вступив в конфликт с журналистами, которые ее сфотографировали. Олимпийская чемпионка после этого стала объектом нападок. Фигуристку обвинили в звездной болезни.
Незадолго до этого коллега звезды льда Евгения Медведева и ее партнер по шоу "Ледниковый период" Первого канала Даня Милохин сильно задели спортсменку во время общения со СМИ. Тиктокер заявил о том, что у его партнерши по льду есть неприязнь по отношению к Алине Загитовой.
Напомним, слухи о конфликтах и неприязни между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой воспылали с новой силой три года назад. После зимней Олимпиады в Пхенчхане за фигуристками закрепился статус соперниц, которые делят между собой славу и карьерные перспективы. Как писали "Дни.ру", ранее о коллегах по льду высказалась российская чемпионка Александра Трусова.
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