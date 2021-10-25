Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте

Слухи о конфликтах и неприязни между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой воспылали с новой силой в 2018 году. После зимней Олимпиады в Пхенчхане за спортсменками закрепился статус соперниц, которые делят между собой славу и карьерные перспективы.
Некоторым поклонникам фигурного катания казалось, что каждая из девушек пытается затмить другую и никому не уступит свое место. Однако выяснилось, что между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой существует тайная связь, которая выражает их добродушие и командный дух.
Российская чемпионка Александра Трусова сообщила о взаимодействии с коллегами на пресс-конференции, пишет RT. Согласно ее словам, Алина Загитова и Евгения Медведева отличаются отзывчивостью, а также милосердием. Вместе они не раз приходили коллеге на подмогу в трудных ситуациях. "Сейчас они редко тренируются, а раньше виделись каждый день. Они мне всегда давали советы и помогали", — поведала рекордсменка.
Напомним, Алина Загитова и Евгения Медведева добиваются спортивных высот при наставничестве Этери Тутберидзе. Во многом благодаря тренеру, девушкам удалось стать лидерами предыдущего олимпийского сезона.
Сейчас фигуристки заняты работой на шоу "Ледниковый период", которое по субботам транслирует Первый канал. Алина Загитова является ведущей проекта, а Евгения Медведева показывает мастерство на льду в паре с тиктокером Даней Милохиным.
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