Счастливая Загитова утешила рыдающую Медведеву

В Пхенчхане разыграли медали в женском одиночном катании. Золото завоевала Алина Загитова, Евгения Медведева стала второй. Третье место досталось представительнице Канады Кейтлин Осмонд.

Закончив выступление Медведева зарыдала. Она шла к своей Олимпиаде три года. Три года она восхищала весь мир. На счету Жени – две победы на чемпионатах мира, два титула чемпионки Европы, два выигранных финала "Гран-при", победы на чемпионатах России, мировые рекорды. Но Олимпиада Медведевой не покорилась.

Алина Загитова несмотря на свой триумф, нашла силы утешить подругу по команде. 15-летняя фигуристка обняла рыдающую Медведеву после проката, а на церемонии награждения всячески поддерживала Женю.