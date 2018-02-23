Счастливая Загитова утешила рыдающую Медведеву

В Пхенчхане разыграли медали в женском одиночном катании. Золото завоевала Алина Загитова, Евгения Медведева стала второй. Третье место досталось представительнице Канады Кейтлин Осмонд.
Закончив выступление Медведева зарыдала. Она шла к своей Олимпиаде три года. Три года она восхищала весь мир. На счету Жени – две победы на чемпионатах мира, два титула чемпионки Европы, два выигранных финала "Гран-при", победы на чемпионатах России, мировые рекорды. Но Олимпиада Медведевой не покорилась.
Алина Загитова несмотря на свой триумф, нашла силы утешить подругу по команде. 15-летняя фигуристка обняла рыдающую Медведеву после проката, а на церемонии награждения всячески поддерживала Женю.
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