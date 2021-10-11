"Для меня она ребенок": Пригожин вступился за устроившую мерзкую истерику Загитову

Продюсер отреагировал на поступок Алины Загитовой, которая потребовала от журналистов удалить ее снимки, сделанные во время хоккейного матча.



Муж певицы Валерии заявил, что при всех заслугах и титулах фигуристке всего 19 лет. Он уверен, что она как публичная личность еще не раз столкнется с такими ситуациями.

Иосиф Пригожин отметил, что у него тоже бывают подобные эмоции к представителям СМИ. Продюсер добавил, что нередко журналисты делают скандальные заголовки, которые совсем не отражают сути статьи.

Супруг певицы Валерии считает, что олимпийская чемпионка является очень талантливым человеком, но и ранимым. По мнению Иосифа Пригожина, спортсменка еще морально не совсем созрела. "Для меня она — ребенок", – заявил продюсер. Говоря о будущем звезды льда, Пригожин заявил, что ее карьера вовсе не идет к закату.

Напомним, после того, как Алина Загитова закатила публичный скандал, ее резко раскритиковали в Сети. Фигуристка возмутилась и тем, что новость о ее поведении подхватили СМИ. В своем микроблоге олимпийская чемпионка сообщила, как тяжела доля публичного человека, имея в виду себя. Спортсменка пожаловалась, что ее личные границы постоянно нарушают.

