Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Александр Кержаков судится с бывшей женой Марией уже несколько лет. У футболиста миллионные долги по алиментам, из-за чего он не мог выехать за границу. Недавно же спортсмену удалось избавиться от этого запрета и получить рассрочку.

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