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Июнь 17, 2017
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Кержаков потискал кота-оракула

567

В России 17 июня стартует Кубок конфедераций. Футбольный турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оракулом Кубка стал кот Ахилл, живущий в Эрмитаже. Предсказания он делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ахилл выбирает одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске подойдет кот и отведает лакомство, та команда и будет считаться победителем. Ахилл уже предсказал победу сборной России в первом матче турнира – против Новой Зеландии.

Кот-оракул стал настоящей знаменитостью. Когда Ахилл участвовал в пресс-конференции, посвященной готовности Санкт-Петербурга к проведению Кубка конфедераций, с ним пожелал сфотографироваться даже футболист Александр Кержаков.

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