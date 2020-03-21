"Сложно осознать и принять": Тюльпанова откровенно о воспитании сына Кержакова

Милана Тюльпанова заверила, что никогда не будет настраивать ребенка против Александра Кержакова, с которым они в разводе. Она отметила, что постарается привить мальчику с ранних лет уважение к женщинам.
Ведущая призналась, что сын периодически интересуется, почему отец не живет с ними. И ей приходится изворачиваться, говоря малышу, что тот слишком занят на работе. При этом Милана Тюльпанова отметила, что не против того, чтобы Александр Кержаков общался с ребенком, сообщает "Вокруг ТВ".
"Для Темы это будет сложно осознать и принять", – отметила знаменитость. Она добавила, что собирается научить Артема всегда быть честным и благородным по отношению к представительницам прекрасного пола.
Напомним, Милана Тюльпанова и Александр Кержаков объявили о своем расставании в середине апреля прошлого года. Развод звездной пары был скандальным. Одним из камней преткновения у них встал вопрос о праве на опеку над их двухлетним сыном Артемием. Суд в итоге решил оставить мальчика с матерью.
Отношения между бывшими супругами остались сложными. Милана Тюльпанова жаловалась, что футболист отказывается навещать сына и не платит алименты. Сам Александр Кержаков это отрицал.
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