"Сложно осознать и принять": Тюльпанова откровенно о воспитании сына Кержакова

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Суббота
21 марта
Лента новостей
06:19
"Я начал кашлять кровью": известный спортсмен рассказал о своих симптомах коронавируса
21:49
Скупающих гречку из-за коронавируса россиян предупредили об ответственности
21:45
На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода
21:35
Собчак и Канделаки поругались из-за медицинских масок
21:10
"Зря смеется": на политической карьере Шнурова поставили крест после заявления о Крыме
20:43
"Протирай спиртовой салфеткой": жена обратилась к Леве "Би-2" из эпицентра коронавируса
20:21
Онищенко рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Китае
20:16
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
20:01
"Пусть катится куда подальше": изуродованный Солнцев выгнал жену из дома
19:56
Есть брачный договор: всплыли сенсационные данные об отношениях Цекало и Эрвин
19:30
Помахавшая хвостом нерпа растрогала туристов (видео)
19:30
"Дышится с трудом": известный артист напугал народ
19:22
На юге Москвы ребенок выпал из окна 4-го этажа
19:19
Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года
19:11
Как правильно загадывать желания
19:08
Бабкина устроила жаркий приват Буйнову
19:03
В России семь человек вылечились от коронавируса
18:46
"Офигенный муж": адвокат Жорин превознес себя перед обиженной Гордон
18:23
Пациент угрожал ножом врачам петербургской больницы
17:56
Гороскоп на выходные
17:49
Звезда "Великолепного века" высказалась после обвинений в пиаре на общемировой беде
17:42
"Какой-то фейк": в существовании коронавируса усомнились
17:20
Канделаки "заморозилась" ради молодого мужа
17:17
Число заболевших коронавирусом россиян резко выросло
17:09
"На коленях ползала, просила прощения": новые сенсационные откровения Разина о Кудрявцевой
17:00
Роль в сериале "Магомаев" стала последней для сына известного режиссера
16:51
Появились сообщения о "минировании" трех российских самолетов
16:43
"Вы хотите, чтобы я рассказала все?": Гордон пригрозила разлучнице Седоковой
16:32
"Древний обряд": дети Галкина умилили народ "изгнанием" коронавируса
16:30
Водитель сгорел заживо: в Петербурге произошла страшная авария
16:26
Родившая Миронова откровенно о "любовнике": Это просто опасный человек
16:11
Звезда сериала "Крепостная" обратилась к фанатам из охваченной коронавирусом Америки
16:10
Венцеслав из "Дома-2" сыграл свадьбу
15:57
Мишустин сделал важное заявление о борьбе с коронавирусом
15:37
Эдуарда Лимонова проводили в последний путь
15:36
Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года
15:36
В работе видеохостинга "Ютуб" произошел масштабный сбой
15:31
"Глубоко одинокий человек": Канделаки публично унизила Садальского
15:29
Скоро закончится: ученый обнадежил измученных коронавирусом россиян
15:28
Митя Фомин предложил девушкам свою сперму
15:13
Народный артист России скончался на 84-м году жизни
14:55
Неожиданный поворот в деле пропавшей Анастасии Заворотнюк
14:50
"У меня коронавирус дома": Гулькина за бешеные деньги покупает лекарство от смертельной болезни
14:47
"Какая-то выдуманная история, специально запущенная": Волочкова высказалась о коронавирусе
14:43
Пышногрудая содержанка из шоу "Дом-2" готова драить туалеты в казарме ради славы
14:42
Певец Шура профукал целое состояние на съемках
14:22
40-летняя любовница Шаляпина отписала ему четыре квартиры в Москве
14:04
"Да, было": Малиновская призналась в половом влечении к девушкам
13:59
Взбешенные россияне устроили бунт в аэропорту из-за коронавируса
13:55
В Кремле поставили жирную точку в вопросе закрытия Москвы из-за коронавируса
13:50
Россиянка отдала колдуну миллион рублей за исцеление сына-наркомана
13:44
Лежал на металлическом столе с кляпом во рту: известный артист обвинил режиссеров в тирании
13:44
Меладзе неожиданно отреагировал на обращение Брежневой
13:25
Девушка ушла от изуродованного сына Яковлевой к другому мужчине
13:24
Сначала был безвреден: ученые раскрыли происхождение коронавируса
13:13
Получивший серьезную травму Панкратов-Черный находится в больнице
12:59
"Я не буду это есть!": Ивлееву довели до истерики в эфире
12:57
Подольская раскрыла их с Пресняковым тайну после слов о расставании
12:51
"Прошел знакомство с памперсами": Малежик оказался прикованным к кровати из-за тяжкого недуга
12:50
Измены и внебрачные дети: как звезда кино и сериалов Журавлев разрушил жизнь первой жене
12:50
Из-за коронавируса впервые в истории закрыли две главные святыни ислама
12:39
Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса
12:30
Виноват коронавирус: в ЕС призвали лишить Россию Калининграда
12:27
Американские врачи нашли новые симптомы коронавируса
12:15
Арбенина третий год борется со смертельными вирусами
12:15
"Как полено": оголившуюся Асмус снова оплевали с головы до пят
12:15
Звезда "Игры престолов" заразилась коронавирусом
11:50
"Телки, маты и бухло": зрители возмущены халтурой сериала "Содержанки"
11:47
Житель Подмосковья начал торговать запасами туалетной бумаги на фоне коронавируса
11:44
Свадьба 52-летней Яны Поплавской сорвалась
11:34
Недостоин быть отцом: Джигана разнесли за вызывающий поступок
11:31
"Я была в шоке": Семенович потеряла целое состояние из-за коронавируса
11:31
Тотальный контроль: Тимати запрещает Решетовой самой выбирать одежду
11:30
Огромную гору костей нашли около деревни в Подмосковье
11:17
Сына российского бизнесмена уличили в поедании золота
11:17
Переносчики коронавируса? Ветеринар сделал сенсационное заявление о кошках
11:02
"Это такой бред!": возмущенная Седокова ответила на нападки Гордон
10:54
Голый Кадыров бросился в омут из-за обнаруженного смертельного коронавируса
10:50
Убогонькая: звезда СТС Валюшкина превратилась в неухоженную тетку
10:41
В Роскачестве рассказали о доступных средствах защиты от коронавируса
10:38
Оскандалившаяся Ветлицкая подложила свинью Бондарчук
10:28
Страшнее коронавируса: человечество предупредили о новой угрозе
10:26
Добивание рубля: нефти предрекли новое обрушение
10:14
"Все, конец!": Михалкова впервые рассказала о разводе и депрессии
10:09
"Все умерли": Березин сообщил о ставших жертвами беспощадного коронавируса артистах
09:57
Названы три самых дорогих города в мире
09:46
"Гламур посреди чумы!": бесстыжая Рудковская взбесила россиян
09:46
Российские магазины увеличат запасы из-за коронавируса
09:32
"Мутируют клетки": ученые нашли еще одну подверженную коронавирусу категорию людей
09:22
Рубль вновь преодолел психологический порог
08:48
"Бред": народ взорвался из-за слухов о разработке вакцины от коронавируса в России
08:47
Расценки скромные: на что пошла дочь ради спасения парализованной Заворотнюк
08:20
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
06:28
"Наша семья стала больше!": Ирина Шейк празднует рождение ребенка
04:39
Елизавета II сделала важное заявление по поводу пандемии коронавируса
02:38
Звезда Голливуда не может попасть домой из-за карантина
00:14
Звезду сериала "Кадетство" собирают в тюрьму после дебоша
21:59
Елена Ваенга привела в смятение новостью о рождении ребенка
21:30
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
21:19
Житель Новокузнецка пытался сжечь магазин из-за цен на мебель
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Подмывайтесь чаще и получайте удовольствие": Лолита спасает интимные зоны от коронавируса
Изобилующий неточностями сериал о Магомаеве потребовали переснять
Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса
"Гламур посреди чумы!": бесстыжая Рудковская взбесила россиян
Взбешенные россияне устроили бунт в аэропорту из-за коронавируса
"Какой-то фейк": в существовании коронавируса усомнились
Шоу-бизнес

"Сложно осознать и принять": Тюльпанова откровенно о воспитании сына Кержакова

Милана Тюльпанова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Экс-супруга футболиста Милана Тюльпанова рассказала о том, что их общий наследник Артем спрашивает, почему рядом нет отца. Девушке приходится уходить от прямого ответа.
прочитано 138 раз

Милана Тюльпанова заверила, что никогда не будет настраивать ребенка против Александра Кержакова, с которым они в разводе. Она отметила, что постарается привить мальчику с ранних лет уважение к женщинам.

ПО ТЕМЕ

Кержакова обязали заплатить 5 миллионов по алиментам

Собравшейся сбежать за границу с сыном Тюльпановой подрезали крылья

 Александр Анатольевич Кержаков

Александр Анатольевич Кержаков футболист, нападающий

Ведущая призналась, что сын периодически интересуется, почему отец не живет с ними. И ей приходится изворачиваться, говоря малышу, что тот слишком занят на работе. При этом Милана Тюльпанова отметила, что не против того, чтобы Александр Кержаков общался с ребенком, сообщает "Вокруг ТВ".

"Для Темы это будет сложно осознать и принять", – отметила знаменитость. Она добавила, что собирается научить Артема всегда быть честным и благородным по отношению к представительницам прекрасного пола.

Напомним, Милана Тюльпанова и Александр Кержаков объявили о своем расставании в середине апреля прошлого года. Развод звездной пары был скандальным. Одним из камней преткновения у них встал вопрос о праве на опеку над их двухлетним сыном Артемием. Суд в итоге решил оставить мальчика с матерью.

Отношения между бывшими супругами остались сложными. Милана Тюльпанова жаловалась, что футболист отказывается навещать сына и не платит алименты. Сам Александр Кержаков это отрицал. 

Автор: 21 марта 2020, 11:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые горячие участницы "Холостяка"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Виноват коронавирус: в ЕС призвали лишить Россию Калининграда
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице
Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы

Шоу-бизнес

Богомолов раздел и поласкал Собчак у всех на виду
Оскорбленная участница "Холостяка" собирает вещи
Легендарная группа потеряла несколько артистов из-за Пугачевой
Появились данные о сокрытии Шепелевым от больной Фриске внебрачного ребенка

Проишествия

Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
Аниматор изуродовал ребенка во время праздника в Москве
Есть пострадавшие: жуткий ураган разрушает Москву
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

"Вы хотите, чтобы я рассказала все?": Гордон пригрозила разлучнице Седоковой

Анна увела мужа у юриста
Шоу-бизнес

Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Вирус сильно ударил по шоу-бизнесу
Шоу-бизнес

"На коленях ползала, просила прощения": новые сенсационные откровения Разина о Кудрявцевой

Противостояние продюсера и ведущей не прекращается
Шоу-бизнес

"Дышится с трудом": известный артист напугал народ

Артист лежит в больнице

Гороскоп

Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года
Гороскоп на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я идиот": Ягудин поделился шокирующими откровениями
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке
Мамаев собрался бежать из страны после известий о коронавирусе
"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+