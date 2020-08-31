Ягудина в парике и женском платье сравнили с Аллегровой

Забавный ролик появился накануне в социальной сети "Инстаграм". В кадре Алексей Ягудин и его дочь Мишель поменялись нарядами под музыку.
Малышка переоделась из белого платья в полосатую футболку и джинсы, а ее отец – из черного костюма в платье того же цвета. Фигурист примерил парик и накрасил губы розовой помадой.
"Трансформация", – коротко озаглавил ролик спортсмен.
Пользователи Сети оценили юмор Ягудина. "Какой вы артистичный и пластичный", "Алексей такой выдумщик", – написали комментаторы. Одна из подписчиц обратила внимание, что в таком образе спортсмен похож на певицу Ирину Аллегрову.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь