Плющенко увел девочку у Тутберидзе
Фигурист официально подтвердил, что взял под крыло юное дарование. Академия "Ангелы Плющенко" разместила видео с первых тренировок Таракановой.
"Анастасия тренируется в моей академии уже несколько дней. Сейчас мы занимаемся ее восстановлением, под моим руководством она едет на сборы в Болгарию. С сегодняшнего дня мы с хореографами приступаем к постановке программ", – рассказал Плющенко. До сезона-2017/18 Тараканова занималась в спортивной школе "Снежные барсы", а затем перешла в "Самбо-70".
Отметим, что Анастасия Тараканова – не первая серьезная потеря в группе Этери Тутберидзе. Ранее от именитого тренера ушла серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, которая начала сотрудничество с канадским наставником Брайаном Орсером, сообщает Sports.ru.
Пользователи Сети посчитали, что это камень в огород Тутберидзе. "Прозанимавшись 11 лет с Этери, с той, которая научила тебя всему этому, сделала тебя олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, уйти так предательски... Даже не сказав спасибо прежнему тренеру... Молодец, крутой поступок!" – возмутился один из комментаторов.
Добавим, что сотрудничество с Этери Тутберидзе прекратила и Полина Цурская. Теперь она тренируется под руководством Елены Буяновой.
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