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Спорт
Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом

Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом

Евгения Медведева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Известная фигуристка сменила место жительства. Евгения Медведева и ее родные переехали в просторный дом в Одинцово.
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Новое жилище спортсменка показала редакции программы Первого канала "На дачу!". 20-летняя Евгения, ее мама и бабушка приобрели двухэтажный особняк.

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 Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Дом из красного кирпича располагается на довольно большом участке. Владение вымощено тротуарной плиткой, украшено живой изгородью. По словам Медведевой, обжиться в апартаментах они еще не успели. Евгения обожает принимать гостей, однако приглашать кого-либо пока неудобно.

В интерьере особняка преобладают спокойные, бежевые тона. Также много белого цвета. В доме еще много свободного места для мебели и предметов декора.

В рамках шоу "На дачу" эксперты оборудовали для Евгении Медведевой уютный уголок в саду. Теперь знаменитость может угощать друзей за большим столом, отдыхать с родными на диванчике. Специалисты создали для фигуристки зону для гриля. Евгения Медведева призналась, что всегда хотела иметь летнюю кухню.

Из-за плотного графика тренировок Медведевой не всегда удается побыть с близкими. В редкие часы пребывания дома спортсменка хочет ощущения комфорта. Иногда фигуристка отдыхает в одиночестве в своей комнате. Знаменитость отвлекается от соцсетей, занимается живописью, играет на укулеле.

Автор: 12 сентября 2020, 16:19 Источник: Программа «На дачу!» на Первом канале ✓ Надежный источник
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