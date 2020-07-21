Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву

Трагедию звезда льда прокомментировала в своем инстаграм-аккаунте. Евгения Медведева отметила, что они с Екатериной Александровской начинали кататься вместе.
Спортсменка считала приятельницу очень светлым, добрым и порядочным человеком. Она не могла и представить, что той необходимы помощь и поддержка.
Евгения Медведева обратила внимание подписчиков на то, что депрессия – заболевание, которое нужно лечить. Она призвала всех, кто заметил это состояние у родных, быть рядом с ними.
Чемпионка добавила, что большую боль людям с неустойчивым психологическим состоянием причиняют хейтеры. Евгения Медведева призналась, что нередко сталкивается с травлей в Сети, но не обращает на недоброжелателей внимания.
Напомним, что о смерти Екатерины Александровской стало известно 18 июля. Фигуристка покончила с собой. Перед смертью она написала на листке бумаги лишь одно слово: "Люблю". Девушка страдала от депрессии из-за неудач в карьере.
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