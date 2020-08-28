Стало известно о госпитализации Исинбаевой

38-летняя Елена Исинбаева старается не рассказывать про свою личную жизнь. В "Инстаграм" она не публикует снимки с супругом Никитой Петиновым. Также спортсменка не показывает своих детей – шестилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.
Однако Елена не могла не рассказать подписчикам о несчастье, которое с ней приключилось на днях. Прыгунья опубликовала снимок из больницы, сообщив, что у нее возникла "маленькая проблемка". Подробнее об этом спортсменка рассказывать не стала.
Специалисты уже помогли Исинбаевой. Она выписывается из медицинского учреждения на следующей неделе.
"Виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет", – успокоила чемпионка.
Последний раз "Дни.ру" рассказывали о Елене, когда она удивила поклонников своим внешним видом. Спортсменка тогда впервые предстала с необычным цветом волос. Подписчики неоднозначно отреагировали на преображение Исинбаевой. Некоторые отметили, что новый образ ей не идет.
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