Елена Исинбаева получила смачную оплеуху

В своем посте спортсменка стала унижать известных блогеров. По ее словам, несправедливо, что олимпийские чемпионы, добившиеся мирового признания и уважения, не считаются лидерами мнений.
"Почему таковыми являются девушки, большинство из которых "пустые" внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодежь🤔", – недоумевает легкоатлетка.
Исинбаева призналась, что находится в замешательстве. И спросила мнения на этот счет у фолловеров. Однако те не согласились с позицией звезды спорта. Более того, Елену начали буквально втаптывать в грязь.
"Пустышки они для вас. А для других людей – идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея", "Потому что вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься", – написали возмущенные пользователи Сети.
"Нужно быть проще!" – спустила чемпионку с небес на землю фанатка.
Напомним, что три года назад спортсменка завершила карьеру. Елена Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка. В 2012 году на Играх она завоевала бронзу.
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