Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью

Трагическое известие сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Он принес соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова. "Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", – написал политик.
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