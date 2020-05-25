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Нурмагомедов отказался сдать тест на COVID-19 после заражения отца

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Российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на COVID-19 после заражения отца. Спортсмен попросил врачей сосредоточиться на лечении его родственника.

Ранее стало известно об ухудшении самочувствия отца Нурмагомедова. Мужчина находится в реанимации московской больницы. По данным телеграм-канала Mash, его ввели в состояние искусственной комы.

Автор: 25 мая 2020, 18:25 Источник: Telegram Mash • Требует проверки

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