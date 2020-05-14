В тяжелом состоянии: отец Нурмагомедова попал в больницу

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в одном из московских клинических госпиталей. Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию в Дагестане. Затем его перевезли в Москву. Отец бойца сделал тест на коронавирус, результаты пока не пришли.
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