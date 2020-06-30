Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы: Это не игра

Знаменитый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, насколько трудно тренироваться перед поединками. Спортсмен подчеркнул: людям, которые далеки от борьбы, не понять, каким нагрузкам подвергаются бойцы.
Хабиб обнародовал в "Инстаграм" ролик, где отметил, что для успеха в данной области необходимо полностью посвятить себя делу. "Это не игра", – цитирует Нурмагомедова RT.
Популярные темы форума
Тратит все на алкоголь
Лечитесь гомеопатией
Молочница год не проходит
Домовой
Дочь не хочет рожать
вы не РАБЫ.
Появилась новость, что Заворотнюк возвращается на сцену. Значит она здорова? Слава врачам!
За неделю набрала 10 килограмм
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?
Он просто красавчик