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Спорт
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще одна фигуристка отказалась работать с Этери Тутберидзе. Об уходе от известного тренера сообщила восьмилетняя Арина Парсегова.
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Родные спортсменки решили отправить ее в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Они надеются, что там фигуристка сможет добиться новых высот.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

В своем инстаграм-аккаунте Арина Парсегова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе. Девочка получила бесценный опыт и научилась смотреть на фигурное катание под новым углом.

Отметим, что за последние два месяца Тутберидзе покинули еще две спортсменки. С ней прекратили сотрудничать Александра Трусова и Виктория Жилина. Они перешли в академию Плющенко.

В середине июня стало известно о новой работе мужа Яны Рудковской. Олимпийский чемпион стал тренером сборной России по фигурному катанию.

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Публикация от Арина Парсегова (@arinaparsegova)

Этери Тутберидзе резко отреагировала на известие. Она назвала назначение Евгения Плющенко бредом. По ее словам, тренеров сборной России около 50.

Мимо этой новости также не прошла Татьяна Тарасова. Специалист порекомендовала поклонникам фигурного катания запастись терпением. Результаты работы Плющенко проявятся лишь через некоторое время.

Автор: 23 июня 2020, 14:37 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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