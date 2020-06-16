"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Этери Тутберидзе нервно отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко одним из тренеров сборной России. Основным местом его работы теперь является Центр спортивной подготовки сборных команд России.
"Что за бред. Тренеров сборной штук пятьдесят, в том числе Плющенко", – прокомментировала известие Этери Тутберидзе. Примечательно, что недавно от наставницы к олимпийскому чемпиону перешла фигуристка Александра Трусова.
15-летняя спортсменка посчитала, что под руководством Евгения Плющенко у нее намного больше шансов проявить свой талант и подготовиться к Олимпиаде в 2022 году. Узнав о неожиданном переходе своей воспитанницы, Этери Тутберидзе сочла это предательством и отписалась от Александры Трусовой в соцсетях.
Как писали "Дни.ру", ранее уход спортсменки от своей наставницы прокомментировала первая российская чемпионка мира среди одиночниц Мария Бутырская. Она не видит ничего удивительного в решении Александры, ведь такие переходы в фигурном катании происходят очень часто.
Группа Этери Тутберидзе считается сильнейшей в России. Она тренирует сейчас юных звезд льда – Алену Косторную и Анну Щербакову. На последнем чемпионате Европы фигуристки заняли два первых места.
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