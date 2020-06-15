Тарасова оценила Плющенко в роли тренера сборной России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о назначении Евгения Плющенко наставником нашей сборной по фигурному катанию. Об этом ранее сообщили СМИ.

Тарасова посоветовала поклонникам этого вида спорта запастись терпением. По ее словам, не стоит рассчитывать на быстрые результаты, передает РИА ФАН. Мастерство еще только предстоит наработать, добавила тренер.

