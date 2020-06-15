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Спорт

Тарасова оценила Плющенко в роли тренера сборной России

прочитано 309 раз

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о назначении Евгения Плющенко наставником нашей сборной по фигурному катанию. Об этом ранее сообщили СМИ.

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Сюжеты Фигурное катание

Тарасова посоветовала поклонникам этого вида спорта запастись терпением. По ее словам, не стоит рассчитывать на быстрые результаты, передает РИА ФАН. Мастерство еще только предстоит наработать, добавила тренер.

Автор: 15 июня 2020, 14:41 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Плющенко тренером сборной ? Ни одного воспитанника у него отродясь не было, он даже сына толком кататься научить не может.. они там совсем с дуба рухнули ?
1

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