Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение

Двукратный олимпийский чемпион высказался о своем новом статусе. Он признался, что и не думал о том, что станет тренером.
"Мне в сборной быть тренером – это как бы норма, регламент", – признался Евгений Плющенко. Отметим, что коллеги фигуриста и поклонники восприняли новость очень эмоционально. Одни порадовались за спортсмена, другие же посчитали новое назначение незаслуженным.
Напомним, все началось с того, что фигуристка Александра Трусова ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и стала подопечной Евгения Плющенко. После этого между наставниками произошел конфликт.
При этом сразу после перехода юной спортсменки к новому тренеру фигурист приобрел новый статус. Сейчас Александра Трусова и Евгений Плющенко активно тренируются, в июне они поехали на сборы в Кисловодск.
Как писали "Дни.ру", назначение Евгения Плющенко на должность тренера уже успели прокомментировать Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова. Первая назвала это бредом, а вторая призвала народ не судить фигуриста строго, а дать ему время.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Домашнее насилие?
Вот и открылась правда!
Если у вас все плохо и неразрешимые проблемы, но есть вера, что все может измениться.