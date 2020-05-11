"Это уже перебор": Плющенко взбрыкнул после едких нападок

Евгений Плющенко ответил на критику штаба Этери Тутберидзе. Фигурист считает, что оппоненты конфликта перешли черту дозволенного.

Скандал из-за перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко набирает обороты. Тренерский штаб Этери Тутберидзе резко раскритиковал действия знаменитого фигуриста, обвинив в том, что тот переманил их воспитанницу к себе.



Так, хореограф Алексей Железняков сделал в адрес Евгения Плющенко резкое заявление. прославленный спортсмен решил ответить. Он отметил, что никого не переманивает, и уж тем более не пиарится на подобных темах, сообщает Teleprogramma.pro.

"Я долго молчал, но это уже перебор, "друзья!" – заявил тренер. Кроме того, он назвал Железнякова "десятым колесом от телеги, открывшим свой роток".

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что 15-летняя Александра Трусова стала подопечной Евгения Плющенко. Для Этери Тутберидзе ее уход из команды стал равносилен настоящему предательству. Ведь наставница имела большие планы на бронзовую чемпионку Европы.

Как писали "Дни.ру", вслед за Александрой Трусовой к Евгению Плющенко перешла и Вероника Жилина. Позже стало известно и об уходе от наставницы Егора Рухина.