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Спорт

"Это уже перебор": Плющенко взбрыкнул после едких нападок

Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Евгений Плющенко ответил на критику штаба Этери Тутберидзе. Фигурист считает, что оппоненты конфликта перешли черту дозволенного.
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Скандал из-за перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко набирает обороты. Тренерский штаб Этери Тутберидзе резко раскритиковал действия знаменитого фигуриста, обвинив в том, что тот переманил их воспитанницу к себе.

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Сюжеты Фигурное катание

Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Так, хореограф Алексей Железняков сделал в адрес Евгения Плющенко резкое заявление. прославленный спортсмен решил ответить. Он отметил, что никого не переманивает, и уж тем более не пиарится на подобных темах, сообщает Teleprogramma.pro.

"Я долго молчал, но это уже перебор, "друзья!" – заявил тренер. Кроме того, он назвал Железнякова "десятым колесом от телеги, открывшим свой роток".

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что 15-летняя Александра Трусова стала подопечной Евгения Плющенко. Для Этери Тутберидзе ее уход из команды стал равносилен настоящему предательству. Ведь наставница имела большие планы на бронзовую чемпионку Европы.

Как писали "Дни.ру", вслед за Александрой Трусовой к Евгению Плющенко перешла и Вероника Жилина. Позже стало известно и об уходе от наставницы Егора Рухина.

Автор: 11 мая 2020, 11:22 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Авербух утер нос Плющенко

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Подкаблучник маникюрши сам не смог воспитать ни одного спортсмена, начал перекупать готовых по совету своей мымры.
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