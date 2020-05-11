Еще один фигурист сбежал от Тутберидзе по примеру Трусовой

16-летний спортсмен будет тренироваться в академии прославленного фигуриста, сообщает allskaters.info. Ни тренеры, ни сам Рухин случившееся пока не прокомментировали.
В прошлом сезоне юноша стал четвертым на этапе юниорского Гран-при во Франции. Кроме того, он победил на этапе Кубка России в Саранске.
Напомним, о переходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко стало известно 6 мая. Затем от наставницы сбежала фигуристка Вероника Жилина, известная блистательным исполнением четверного тулупа и тройного акселя.
Как писали "Дни.ру", ранее советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина выдвинула версию, почему Этери Тутберидзе покидают сразу несколько хороших спортсменок. По ее словам, всему виной конкуренция, которая зачастую возникает среди чемпионок, работающих с одним тренером.
В свою очередь хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что считает Евгения Плющенко плохим тренером. Он обосновал это тем, что под его предводительством фигуристы не достигают таких высот, как подопечные Этери Тутберидзе.
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