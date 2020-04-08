"Переводов не поступало": Тарасов бегает от алиментов

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Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Первая жена футболиста Дмитрия Тарасова Оксана сделала громкое заявление. Женщина утверждает, что спортсмен под любыми предлогами отказывается платить по счетам.
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У Оксаны Тарасовой от футболиста подрастает дочь Ангелина. Однако, по словам экс-возлюбленной Дмитрия Тарасова, он упорно избегает помощи наследнице деньгами. 

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

"Никаких переводов мне не поступало", – цитирует женщину Starhit.ru. Кроме того, Оксана заверила, что с дочерью спортсмен тоже общаться не желает. По ее словам, в последний раз он видел Ангелину летом 2019 года. 

Примечательно, что недавно Дмитрий Тарасов заявил, что боится выходить из дома из-за пандемии коронавируса в России. Якобы именно поэтому он и не делает переводов на имя дочери. А онлайн-банком футболист пользоваться почему-то не хочет.

В свою очередь адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Оксаны, предупредил, что спортсмену может грозить уголовная ответственность. Недавно футболист подарил дом своей третьей жене Анастасии Костенко. По мнению адвоката, таким образом Дмитрий Тарасов перепрятывает свое имущество.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов рассказал, как живет в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Вместе с семьей он находится в загородном доме. Продукты им доставляют на дом. 

Автор: 8 апреля 2020, 00:22
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