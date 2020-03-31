"Потом заберет": Тарасов подарил жене неприлично дорогую машину

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
23:49
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
21:21
"Совсем иная реальность": у изнеможденного карантином Билана опустились руки
21:04
"Новая возможность": назван неожиданный итог эпидемии коронавируса
21:02
"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
21:01
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
20:36
В Москве продлили режим самоизоляции
20:30
Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора
20:03
Жительница Петербурга получила серьезные ожоги из-за курения
19:39
В Петербурге водитель иномарки сбил пенсионерку
19:22
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
19:19
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей
19:17
На парковке торгового центра в Москве зарезали мужчину
19:02
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:01
Коронавирус: последние новости сегодня, 2 апреля 2020 года
18:46
В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом
18:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
18:31
"Ждем богомольчика маленького": Богомолов показал провокационное видео с Собчак
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
Шоу-бизнес

"Потом заберет": Тарасов подарил жене неприлично дорогую машину

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23
Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отметила 26-летие. В день рождения модели футболист подарил ей дорогой автомобиль. Поклонники не сдержали иронии.

Продолжение: "Уже не смешно": Тарасов высказался о карантине из-за коронавируса
прочитано 4190 раз

Тарасов преподнес жене в день рождения роскошный подарок – автомобиль Porsche. Костенко не могла не похвастаться щедростью супруга и опубликовала в инстаграм-аккаунте снимок с Дмитрием и машиной. Фото модель сопроводила текстом, где подвела итоги 26-го года своей жизни. Она рассказала, что последние 12 месяцев для нее были изматывающими, но при этом волшебными. Непростое время, как отметила Анастасия, сделало ее мудрее, и она "научилась слышать и доносить".

ПО ТЕМЕ

Безалаберный Тарасов рискует заразиться коронавирусом

"И так недалекий": известный хоккеист прошелся по футболисту Тарасову

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

В комментариях поклонники поздравили Костенко с днем рождения, а также высказались насчет подарка от Дмитрия. "Заберет ведь потом", – написала одна из подписчиц, вспоминая скандальный развод Тарасова с Ольгой Бузовой. Тогда футболист забрал все, что подарил экс-супруге, даже автомобиль. Другой фолловер отметил: "Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет!". Речь идет о недавних судебных тяжбах Дмитрия с первой женой Оксаной Пономаренко. Ранее футболист просил уменьшить сумму алиментов старшей дочери в восемь раз.

Тарасов в комментариях под публикацией Анастасии пояснил поклонникам, что на автомобиль, который явно стоит не меньше трех миллионов рублей, он копил четыре года. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

����Тарасовы на отдыхе всей семьей Фото: www.instagram.com/kostenko.94 #костенко #тарасов #семья #дниру

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко две дочери. Первая наследница, Милана, родилась летом 2018 года, вторая – всего полтора месяца назад. Малышку назвали Евой.

Автор: 31 марта 2020, 05:13

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Женщина, тебе лечиться нужно. В любой статье твой трехэтажный словестный понос. У тебя хоть какая-то личная жизнь есть, или ты всю свою жизнь решила посвятить беготне за Бузовой ??? Кроме тебя, она никому не нужна ( может только ее фанатам). А тебя же просто раздирает злоба и ненависть. Это уже клиника, к кому бы не проявлялась такая истерия.
Женщина вы больная и злобная базарная баба Умрете если у Тарасовых будет все хорошо С вами злобой поделилась Бузова?,которая управляет фанатами,чтобы они писали угрозы тренеру Слуцкому,что он взял в свою команду Тарасова,потом этой твари показалось этого мала, подкупила игрока команды ,когда была тренировка он специально ,за деньги <цензура>,подкатил под Тарасова ,ТАК ,что то сломал ногу ПОТОМ дама вы пишите своё мнение и молчите,что за манера писать ,обсуждать других Заткните язык в ж....
Гость
Ответить
А машину он конечно заберет, как только на горизонте замаячит кто-нибудь более привлекательный. Подленький человечек не остановится ни перед чем. Даже детей своих он будет любить до тех пор, пока у него не пропал интерес к их матери. А потом....так же будет судиться , как с первой женой, чтобы его детям слишком много не досталось. И....все повторится в той же последовательности.
К такому же типу НЕДОмужчин относится и Аршавин.
Гость
Ответить
гость
Антон ,что с тобой? Писать что ли нечего? Какое богатство Бузова обтянула? Смех на тебя Это не богатство,а трата на пластическую операцию Позор Бузовой ,врушка ,которая кричала,что за естественную,свою красоту,а сама все таки налепила себе грудь Так везде говорит,пишет как бы красивые слова,а на самом деле все ложь Вся насквозь пропитана гадостью,мерзостью ,обманом
Женщина, тебе лечиться нужно. В любой статье твой трехэтажный словестный понос. У тебя хоть какая-то личная жизнь есть, или ты всю свою жизнь решила посвятить беготне за Бузовой ??? Кроме тебя, она никому не нужна ( может только ее фанатам). А тебя же просто раздирает злоба и ненависть. Это уже клиника, к кому бы не проявлялась такая истерия.
гость
Ответить
Антон ,что с тобой? Писать что ли нечего? Какое богатство Бузова обтянула? Смех на тебя Это не богатство,а трата на пластическую операцию Позор Бузовой ,врушка ,которая кричала,что за естественную,свою красоту,а сама все таки налепила себе грудь Так везде говорит,пишет как бы красивые слова,а на самом деле все ложь Вся насквозь пропитана гадостью,мерзостью ,обманом
гость
Ответить
Бузова и Тарасов уже не живут вместе 4 года У кого с арифметикой плохо? Завидовать бузовой есть чему упустила хорошего мужика,не надо было сифилисом награждать мужа А теперь Дави поставит старушку на место Этот обчистит как липу тупенькую
гость
Ответить
Тарасовы держитесь,это чудовище не отстанет от вас Ведь Бузова подговаривала фанатов писать угрозы тренеру Слуцкому ,что он взял Дмитрия к себе в клуб Но на этом не остановилась Она купила игрока ,который на тренировке специально так сделал,что подкатил под ногу Тарасова и устроил перелом Это мерзость будет выдумывать ,от злости и зависти ,что родить не может, ВСЁ новые гадости
БОГ её уже наказал ,одиночеством ,и ненавистью разумных людей
гость
Ответить
Все правильно и отлично Можно подумать,что прилично,когда Бузова, покупает дорогую машину ,пока ещё никому ,Дави А за что? Чтобы не ушел от неё Не бойся Бузова пока всё не заберет у тебя ,не уйдет Отец Дави уже руку протягивает на ресторан Бузовой,который закрылся из за грязи,дорогой,невкусной еды А отец у Дави справится,он многих обманул и сейчас под следствием ,,по недвижимости Дави тоже должник и его разыскивали за доли ,но Бузова закрыла все ,ЛИШЬ бы полетел с ней на отдых Поженятся и Дави все переведет на себя ,ведь уже Бузова не собирается заключать договор,лихо Дави обработал её
1

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни

Артистка дала обещание и сдержала его
Шоу-бизнес

Какой ты горячий: Шаляпин две ночи подряд ублажал 75-летнюю старушку

Певец умеет доставить удовольствие
Шоу-бизнес

"Началова перед смертью тоже мне приснилась": Кравец разрыдалась от трагедии с Борисовой

Светская львица уверена, что подругу надо спасать
Шоу-бизнес

"Остался один на один со своей болезнью": Лещенко обратился к россиянам

Артист сделал заявление

Гороскоп

Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Евгения Медведева сбежала из Канады
"Золото все липовое": Губерниев врезал оправдавшейся Резцовой
Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+