"Потом заберет": Тарасов подарил жене неприлично дорогую машину

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отметила 26-летие. В день рождения модели футболист подарил ей дорогой автомобиль. Поклонники не сдержали иронии.

Тарасов преподнес жене в день рождения роскошный подарок – автомобиль Porsche. Костенко не могла не похвастаться щедростью супруга и опубликовала в инстаграм-аккаунте снимок с Дмитрием и машиной. Фото модель сопроводила текстом, где подвела итоги 26-го года своей жизни. Она рассказала, что последние 12 месяцев для нее были изматывающими, но при этом волшебными. Непростое время, как отметила Анастасия, сделало ее мудрее, и она "научилась слышать и доносить".

В комментариях поклонники поздравили Костенко с днем рождения, а также высказались насчет подарка от Дмитрия. "Заберет ведь потом", – написала одна из подписчиц, вспоминая скандальный развод Тарасова с Ольгой Бузовой. Тогда футболист забрал все, что подарил экс-супруге, даже автомобиль. Другой фолловер отметил: "Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет!". Речь идет о недавних судебных тяжбах Дмитрия с первой женой Оксаной Пономаренко. Ранее футболист просил уменьшить сумму алиментов старшей дочери в восемь раз.

Тарасов в комментариях под публикацией Анастасии пояснил поклонникам, что на автомобиль, который явно стоит не меньше трех миллионов рублей, он копил четыре года.

Напомним, у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко две дочери. Первая наследница, Милана, родилась летом 2018 года, вторая – всего полтора месяца назад. Малышку назвали Евой.