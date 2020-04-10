Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Сейчас люди находятся на самоизоляции. Различные организации пытаются оказать хоть какую-то помощь людям в сложившейся ситуации.

Так, ФК "Зенит" совместно с "Яндекс. Лавкой" запустили еженедельную бесплатную доставку продуктов питания. Но эта услуга доступна лишь болельщикам старше 65 лет и маломобильным гражданам.

На должность курьера вызвался известный футболист Андрей Аршавин. Перед доставкой он проходит все необходимые проверки и получает защитный комплект – ему измеряют температуру, выдают маску, перчатки и средства дезинфекции.

Накануне на странице футбольного клуба "Зенит" в "Твиттере" появился ролик. На видео спортсмен стоит на лестничной площадке после вручения пакетов с продуктами пенсионеру. Пожилой мужчина сетует на то, что из-за опасности заражения коронавирусом, он не может обнять Аршавина в знак благодарности, сообщает Пятый канал.

Напомним, за последние сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в России. При этом за день до этого прирост составил 1459 человек. Всего число инфицированных превысило отметку в 11 тысяч.