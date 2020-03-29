Наплевали на карантин: Аршавина заметили с новой пассией в центре Москвы

Влюбленных заметили на Лужнецкой набережной. Андрей Аршавин и его новая пассия наслаждались солнечной погодой и любовались видами на реку.
Судя по всему, влюбленные не захотели сидеть дома во время всеобщего карантина. Кроме того, ни у футболиста, ни у его новой девушки не было медицинской маски, сообщает "Комсомольская правда".
Имя спутницы журналистам разгадать не удалось – Андрей Аршавин тщательно скрывает свою личную жизнь после развода. В прошлом году СМИ сообщили о том, что спортсмен закрутил роман с девушкой по имени Анна, однако эти слухи так и не были подтверждены.
Ранее Андрей Аршавин подал иск против бывшей супруги – телеведущей Юлии Барановской. Футболист обратился в суд Санкт-Петербурга с требованием уменьшить сумму алиментов. Первое заседание состоялось 23 марта.
Напомним, у футболиста и телезвезды есть трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Спортсмен много лет избегал встреч с наследниками. Только в 2019 году он возобновил общение с ними.
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