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Спорт

Алина Загитова раскрыла секрет успеха на льду

Алина Загитова. Фото: Naoki Morita/AFLO/www.globallookpress.com
Алина Загитова рассказала об уроках, которые получила от тренера Этери Тутберидзе. Юная фигуристка отметила, что победа на соревнованиях зависит во многом от того, как ты выглядишь. 
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По словам Алины Загитовой, в фигурном катании очень важен макияж. Это неотъемлемая часть образа. Постоянно краситься спортсменка начала, когда стала тренироваться у Этери Тутберидзе.

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Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Фигуристка призналась, что тренер научила ее тому, что на льду нужно быть красивой. "И что успех на соревнованиях зависит также и от того, как ты выглядишь", – цитирует олимпийскую чемпионку RT.

Алина Загитова заявила, что до сих пор часто делает макияж и прическу себе сама. По ее словам, для фигуристов это нормальная практика. Процесс подготовки помогает войти в образ, настроиться и прогнать программу в голове.

Напомним, ранее Этери Тутберидзе высказалась о работе с Алиной Загитовой. Тренер сообщила, что фигуристка не раз пыталась уйти из спорта, но наставница ее отговаривала. По словам тренера, такие эпизоды случались постоянно.

Кроме того, Этери Тутберидзе призналась, что никогда не видела в молодой спортсменке особого таланта. По ее словам, катание у Алины Загитовой было не очень четкое. Ее покорил взгляд девочки, который как бы взывал к помощи взрослого наставника.

Автор: 4 марта 2020, 12:34
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