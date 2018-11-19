Распустился цветок: сексуальная Загитова сразила красотой

В Москве состоялись показательные выступления фигуристов на Гран-при по фигурному катанию. Одной из звезд соревнований стала "одиночница" Алина Загитова. 16-летняя фигуристка показала зажигательный номер, в котором эффектно скинула черный блестящий пиджак. В Сети бурно обсуждают, что юная Алина из подростка превращается в роскошную сексуальную женщину.