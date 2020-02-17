"Мы ее заставляли": Этери Тутберидзе о подводных камнях работы с Алиной Загитовой

По словам наставницы, такие эпизоды случалась постоянно. Этери Тутберидзе отметила, что перед тем как принять решение о приостановлении карьеры, Алина Загитова обратилась к своим тренерам.
"Она нам сказала фразу: "Прекратите меня заставлять". Она у нас постоянно заканчивала, а мы ее возвращали... Мы ее заставляли", – цитирует Тутберидзе RT. Тренеры говорили Алине Загитовой, что та пока не имеет права заканчивать карьеру. "А здесь она, видимо, посчитала, что ей нужно дать состояться", — отметила наставница.
Кроме того, Тудберидзе призналась, что никогда не ощущала в юной фигуристке особого таланта. По ее словам, катание у Алины Загитовой было не очень четкое. Покорил прославленного тренера взгляд девочки. "Он как бы говорил: "Помогите мне!", – приводит слова наставницы сайт "Комсомольская правда".
Тутберидзе рассказала, что сила спортсменки была в том, что она сразу же чувствовала правильную позу. Также она отметила, что у Алины Загитовой была нужная выучка. Тренер почувствовала, что она пытается услышать ее советы.
Напомним, в декабре 2019 года Алина Загитова объявила о приостановлении выступлений. Спортсменка не участвует в соревнованиях, сосредоточившись на ледовых шоу.
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