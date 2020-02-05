Появилась информация об отстранении сборной России от ЧМ по футболу

Заявление было размещено в "Твиттере"
телеканала. В Российском футбольном союзе сообщают, что уведомлений об
отстранении национальной сборной не получали.
Документов от WADA по поводу участия российской футбольной сборной в Чемпионате мира в Катаре не получали и в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом сообщает РИА Новости.
Заявления об отстранении прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. "Очередная муть", – отреагировал чиновник.
По его словам, вопросы допуска не входят в компетенцию WADA: соответствующими вопросами занимается Международная федерация футбола. "Когда FIFA сделает какое-то заявление, будет смысл комментировать информацию", – сказал Колосков в беседе с порталом Championat.com. Слухи об отстранении российской сборной он назвал "очередной банальной провокацией".
Напомним, что в декабре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства признал несоответствие РУСАДА антидопинговому кодексу. Это лишает Россию возможности участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года. Также страна не сможет принимать крупные международные турниры.
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Соревнования пройдут в пяти городах на восьми стадионах. Финальную игру примет арена в Лусаиле. Она вмещает 80 тысяч зрителей.
В 2018 году мундиаль принимала Россия. Национальная команда пробилась в ¼ финала, где уступила сборной Хорватии.
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