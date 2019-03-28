Оплеванный российский спортсмен отказался выполнять требования МОК
Бобслеисту, как и его партнерам по сборной России Алексею Негодайло, Алексею Воеводе и Дмитрию Труненкову, вменяют нарушение антидопинговых правил. Однако Зубков расставаться с наградами не собирается.
"Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за один-два года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно", – цитирует бобслеиста сайт "Комсомольская правда". Жертва допинг-скандала удивлена, что МОК не устраивает проверки спортсменам из других стран.
Александр Зубков признался, что до сих пор не понимает, за что от соревнований отстранили других известных российских бобслеистов. В частности, жертвами допинг-скандала стали Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвира Хузина.
Тем временем МОК уже перераспределил золото Сочи-2014 между другими спортсменами. Таким образом, из-за допинг-скандала в парных соревнованиях оно достанется швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. В состязаниях "четверок" медали перейдут к латвийским бобслеистам Оскару Мелбрадису, Арвису Вилкасте, Дауманту Дрейшкенсу и Янису Стренге.
Напомним, Александр Зубков завершил спортивную карьеру и до января 2019 года занимал пост президента Федерации бобслея России. Но после того, как международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала его из-за допинг-скандала до декабря 2020 года, спортсмен решил временно приостановить полномочия президента.
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