Оплеванный российский спортсмен отказался выполнять требования МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что отбирает награды у бобслеиста Александра Зубкова. Допинг-скандал привел к тому, что спортсмен, согласно распоряжению МОК, официально лишается двух золотых медалей Олимпиады в Сочи – 2014.

Бобслеисту, как и его партнерам по сборной России Алексею Негодайло, Алексею Воеводе и Дмитрию Труненкову, вменяют нарушение антидопинговых правил. Однако Зубков расставаться с наградами не собирается.

"Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за один-два года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно", – цитирует бобслеиста сайт "Комсомольская правда". Жертва допинг-скандала удивлена, что МОК не устраивает проверки спортсменам из других стран.

Александр Зубков признался, что до сих пор не понимает, за что от соревнований отстранили других известных российских бобслеистов. В частности, жертвами допинг-скандала стали Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвира Хузина.

Тем временем МОК уже перераспределил золото Сочи-2014 между другими спортсменами. Таким образом, из-за допинг-скандала в парных соревнованиях оно достанется швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. В состязаниях "четверок" медали перейдут к латвийским бобслеистам Оскару Мелбрадису, Арвису Вилкасте, Дауманту Дрейшкенсу и Янису Стренге.

Напомним, Александр Зубков завершил спортивную карьеру и до января 2019 года занимал пост президента Федерации бобслея России. Но после того, как международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала его из-за допинг-скандала до декабря 2020 года, спортсмен решил временно приостановить полномочия президента.