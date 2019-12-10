Отобрать медали из Сочи: Родченков нанес новый удар по России

Мужчина заявил, что необходимо наказать тех, кто занимался коррупцией в разных видах спорта. К примеру, в таких, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, лыжи, биатлон и бобслей. По всей видимости, по мнению Григория, именно в этих дисциплинах отмечается наибольшее употребление различных допингов.
Чтобы исключить нечестность в отношении спортсменов по всему миру, Родченков предлагает пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи. Стоит заметить, что к российским спортсменам исполнительный комитет WADA имеет больше претензий, чем к их зарубежным коллегам. Таким образом, Григорий фактически призвал отобрать медали у наших соотечественников, что стало новым ударом по российской стороне.
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