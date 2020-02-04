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Спорт

"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Алина Загитова плюнула поклонникам в лицо

Алина Загитова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алина Загитова повела себя хамски по отношению к фанатам. Фигуристка кинула организаторов ледового шоу.
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17-летняя звезда льда странно повела себя на выступлении в Доброграде под Владимиром. После финального номера программы Алина Загитова, несмотря на контракт с организаторами, просто отказалась от общения с людьми, приехавшими на шоу из разных городов.

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Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

В отличие от нее после выступления все спортсмены вышли к зрителям для того, чтобы дать автографы и сделать фото на память – это было анонсировано заранее. Однако Алина Загитова отказалась от общения с поклонниками.

Россияне были в недоумении от такого поведения своей любимицы. "Сейчас все их негодование выплескивается в соцсетях. Ведь многие покупали билеты именно ради встречи с Загитовой. Которая бросила: "Не хочу ни с кем общаться!" и была такова. Теперь поклонники предъявляют претензии организаторам, которые никак не могли повлиять на сложившуюся ситуацию", – цитирует устроителей мероприятия Starhit.ru.

Отметим, это не первый случай, когда Алина Загитова ведет себя странно по отношению к фанатам. Напомним, ранее фигуристка приняла участие во встрече с поклонниками, которая проходила после ледового шоу. Спортсменка раздавала автографы, а вот фотографировалась явно через раздражение. Также Алине Загитовой не понравилось, когда юные почитательницы ее таланта пытались к ней прикоснуться.

Автор: 4 февраля 2020, 09:05
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